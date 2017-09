Der kommer radiosignaler fra en fjern galakse

Eller det kan være signaler fra rumfartøjer fra en anden civilisation eller intelligens.

Under alle omstændigheder er det ikke noget, der lige kan afgøres, for signalerne er opfanget fra en galakse, som ligger tre milliarder lysår væk.

Det er projektet Breakthrough Listen, som har registreret de 15 korte signaler. Det er et projekt, der er sat i værk af den britiske astrofysiker og professor Stephen Hawking og den russiske milliardær Jurij Milner.

Avisen Daily Telegraph skriver, at projektets formål er at afsøge verdensrummet for signaler for på denne måde at undersøge, om der er andre livsformer i universet.

Avisen skriver, at de 15 signaler næppe kan tilskrives ufo'er eller en fremmed civilisation, men forskere siger, at signalerne beviser, at projektets udstyr virker.

Astronomerne har apparater og teknik til at opfange signaler, hvis en ufo skulle udsende sådan et.

Signalerne kaldes FRB-signaler - "fast radio bursts". Hver af dem varer kun et par millisekunder.

Det første blev registreret i 2012.

Daily Telegraph skriver, at videnskabsmændene først troede, at signalet kom fra en eller andet dramatisk begivenhed.

Måske fra en stjerne, der eksploderer, en såkaldt supernova.

Men i 2015 og 2016 kom der flere signaler. Så stod det klart, at hvad end det var, så gik det ikke til i en eksplosion.

Videnskabsmændene besluttede at se nærmere på det. I et nyt eksperiment skannede videnskabsmænd fra University of California samme galakse på andre frekvenser.

Og så blev de 15 signaler fundet.

- Vi har åbnet for flere spørgsmål, end vi har svar, siger Vishal Gaijar fra universitetet.

- Efterhånden som vi foretager flere undersøgelser, finder vi flere underlige ting.