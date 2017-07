Den uhelbredeligt syge baby Charlie Gard er død

- Vi er så kede af, at vi ikke kunne redde dig, siger hans far, Chris Gard, ifølge avisen Daily Mail.

Forældrene har længe kæmpet en juridisk kamp for at få lov til at sende deres søn til USA for at søge behandling.

Det krav droppede de dog mandag.

Onsdag accepterede forældrene i retten i London, at det ikke kunne lade sig gøre at få deres søn med hjem for at dø.

Dommeren gav derefter forældrene og hospitalet frist til torsdag middag til at forsøge at enes om, hvorvidt den 11 måneder gamle dreng skulle blive på hospitalet eller flyttes til et hospice.

Torsdag meddelte dommeren, at drengen skulle flyttes til hospice.

Avisen The Telegraph skriver, at forældrene ikke fik opfyldt deres "sidste ønske" for drengen, nemlig at lade ham tilbringe sine sidste timer i hjemmet.

- Vi ønsker bare lidt fred og ro med vores søn. Intet hospital, ingen advokater, ingen retssal, ingen medier. Bare kvalitetstid med Charlie, væk fra alt andet, for at tage afsked med ham på den kærligste måde, siger Connie Yates ifølge The Telegraph i en meddelelse fra forældreparret.

Den uhelbredeligt syge dreng led af en sjælden genetisk sygdom og var både døv og blind.

Samtidig havde sygdommen svækket hans muskulatur, han var hjerneskadet og kunne ikke trække vejret uden kunstig hjælp.

Forældrene har tidligere sagt, at de ikke forventede, at Charlie ville overleve til sin etårs fødselsdag 4. august.