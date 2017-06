Den store mand og kansler bag Tysklands genforening er død

Han er den længst siddende kansler i Tysklands historie siden Otto von Bismarck i anden halvdel af 1800-tallet.

Kohl stod i spidsen for de store omvæltninger i Tyskland fra den kolde krig og jerntæppet til genforeningen i 1990.

Med politisk snilde, vedholdenhed og stædighed nåede han efter otte år som ministerpræsident i sin hjemlige delstat og yderligere otte år som oppositionsleder i Forbundsdagen helt til tops som forbundskansler i 1982.

Her fik han væltet den socialdemokratiske kansler Helmut Schmidt ved et mistillidsvotum efter at have hevet dennes liberale regeringspartner over på sin side og indvarslet et "åndeligt-moralsk skifte" i vesttysk politik.

Den nuværende tyske forbundskansler, Angela Merkel, er gået i lære hos Kohl, som satte skub i hendes politiske karriere efter genforeningen.

To år efter sin afgang fik eftermælet dog alvorlige skrammer i 2000.

En skandale om ulovlig partistøtte fik Merkel til at vove opgøret med den indtil da almægtige Kohl.

Den nuværende kansler var med til tvinge Kohl fra posten som CDU's æresformand, fordi han nægtede at røbe, hvem han havde modtaget over to millioner D-mark i ulovlige støttebidrag fra i årene 1993-1998.

End ikke bødestraf fik Kohl til at bryde sit såkaldte æresord over for bidragyderne.

Hans sidste år var præget af et svigtende helbred. Kohl var lænket til kørestolen efter et fald i sit hjem i februar 2008.

Samtidig tyngede det ham, at hans hustru gennem over 40 år, Hannelore, i 2001 tog sit eget liv efter flere års kamp mod lysallergi.

Men han nåede at opleve en ny lykke med sin anden kone, den 34 år yngre Maike Richter, som i sin tid arbejdede for ham i kanslerministeriet.

Ud over hende efterlader han sig to voksne sønner fra første ægteskab, som han i de seneste år kom på kant med.