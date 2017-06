Den populære GIF fylder 30 år

Fødselaren blev udviklet af den amerikanske softwareudvikler CompuServe i 1987 som en nem og hurtig måde at vise billeder på.

GIF'en nåede dog at blive lidt af en olding i internetår, før den fik sit folkelige gennembrud i begyndelsen af dette årti.

For da det gik op for folk, at de kunne vedhæfte filen i onlinesamtaler, blev GIF'en en helt ny måde at udtrykke sig på, som onlinemediet Wired skriver.

Godt hjulpet på vej af smartphonen og sociale medier som Facebook, Tumblr og Twitter, hvor man kan trykke på en knap og få adgang til tusindvis af GIF'er.

Om det er en grædende baby, en dansende tegneseriefigur eller et af præsident Trumps ansigtsudtryk, kan de små filer bruges til at vise nærmest hele følelsesregistret.

David McIntosh, der er administrerende direktør for GIF-søgemaskinen Tenor, siger, at omkring ni ud af ti GIF-søgninger er relateret til følelser.

- Vi har reduceret vores korte udtryk til ting som "LOL" og "WTF" - udtryk, der ikke er særligt malende, siger direktøren til Wired.

- Men GIF'er kan du udtrykke en bred vifte af følelser, tilføjer David McIntosh.

Netop derfor var GIF'er med de amerikanske præsidentkandidater under sidste års valg populære, fortæller Julie Logan, der er strategisk leder hos en anden GIF-søgemaskine ved navn Giphy.

- En god GIF er et øjebliks ægte følelse, som hun sagde til avisen The New York Times sidste år.

En god GIF kan samtidig medvirke til at vise modtageren i den anden ende, at man sammen har et fællesskab. Sådan har Ödül Gürsimsek fra Syddansk Universitet, som skrev sin ph.d. om GIFer, forklaret det over for Berlingske.

- Ved at sende et kort klip fra et TV-show eller en film, så udvikler man langsomt et særligt og fælles sprog sammen.

- Man bygger sin referenceramme. Ud over et formelt budskab - altså om man er glad eller sur - så får man også med en GIF sendt en helt grundlæggende besked om, at man er på samme hold, lyder Gürsimseks forklaring.

Spørgsmålet er alligevel, om det simple filformat bliver med at stige i popularitet.

Det mener Tumblrs kreative direktør, David Hayes, at det vil.

GIF'ens tekniske begrænsninger er i virkeligheden dens styrke - ikke dens svaghed, pointerer han.

- GIF'en har begrænsninger, som vil fortsætte med at udfordre folk, forudser David Hayes i Wired.