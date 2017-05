Den nationalistiske revolution i Europa er afblæst

Her blev centrumpolitikeren Emmanuel Macron ny præsident i en klar sejr over højrenationalisten Marine Le Pen fra Den Nationale Front.

I december vandt den uafhængige præsidentkandidat, Alexander Van der Bellen, en tæt omkamp mod Norbert Hofer fra det højrenationale Frihedspartiet i Østrig.

Og i marts glippede det for Geert Wilders fra Frihedspartiet at blive Hollands største parti, som meningsmålinger ellers længe havde spået.

- Der er ingen grund til at sige, at nu er det ovre. Det tror jeg ikke, siger Josef Janning.

- Men vi står ikke over for en nationalistisk revolution i Europa, siger han.

Janning mener, at Europa har vist sig at være sværere at indtage for "populister", end mange troede, efter at Storbritannien i juni sidste år stemte sig ud af EU.

En af årsagerne til, at de højrenationale partier rammer loftet i øjeblikket, er ifølge eksperten, at flygtninge- og migrationskrisen ikke er så meget ude af kontrol som tidligere.