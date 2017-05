Den liberale Moon Jae-in står til at vinde Sydkoreas valg

Valgkampen mellem i alt 13 opstillede kandidater har været præget af økonomiske spørgsmål.

Blandt unge under 30 var arbejdsløsheden i 2016 på knap 10 procent.

Samtidig hersker der stor politisk usikkerhed om udviklingen i forholdet til Nordkorea og til den 60 år lange alliance med USA.

En stor del af valgkampen har også handlet om forholdet til præsident Donald Trump.

Valgstedsmålinger viser, at Moon Jae-in, som er menneskerettighedsadvokat og fortaler for en moderat politik over for Nordkorea, vil få omkring 41,4 procent af stemmerne.

Dermed vinder han klart over den konservative udfordrer, Hong Joon-pyo, som står til at få 23,3 procent af stemmerne.

Den Nationale Valgkommission siger, at stemmeprocenten var på 67,1 procent sent på eftermiddagen. Kommissionen venter, at omkring 89 procent vil stemme.