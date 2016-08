Den israelske toppolitiker Benjamin Ben-Eliezer er død

Han tjente som forsvarsminister - en af de vigtigste poster i Israel - i 2001 og 2002 under nu afdøde premierminister Ariel Sharon.

Fuad, som hans øgenavn var - også offentligt - havde som de fleste andre ledende politikere i Israel også en længere fortid i militæret.

- Fuad tjente sit land i snesevis af år som kriger, som kommandant, som offentlig embedsmand, som minister, hedder det i en kondolence-erklæring fra premierminister Benjamin Netanyahu.

Ben-Eliezer havde også en anden opgave for sit land. Han regnes for at være den person i den israelske administration, som havde det bedste forhold til Hosni Mubarak, der frem til oprøret i 2011 var Egyptens autoritære præsident.

Israel og Egypten indgik en fredsaftale i 1979, men freden var ofte svær og er aldrig blevet hjertelig.

Under de problemer, der dukkede op ind imellem, var det Ben-Eliezer, som havde kontakten til Mubarak.

Imidlertid er det ikke hyldest det hele.

I fjor blev Ben-Eliezer anklaget for hvidvask af penge, for skattefusk og for at have modtaget penge fra forretningsfolk, da han tjente som minister.

Ben-Eliezer deltog af helbredsårsager ikke i retsmøderne. Sagen var fortsat i gang, da han døde søndag.