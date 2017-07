Den første udfordrer af Donald Trump i 2020 har meldt sig

USA's nuværende præsident skal ikke kæmpe for at beholde posten før i 2020. Men allerede nu har den første modkandidat meldt sig ind i kampen.

Der er tale om demokraten John Delaney, der fredag aften dansk tid bekendtgjorde, at han vil forsøge at blive sit partis præsidentkandidat.

- Det amerikanske folk er langt bedre end summen af vores politiske partier, skrev han fredag i en kommentar til avisen The Washington Post.

- Det er på tide for os at sætte os ud over vores ødelagte politik og forny den ånd, der gjorde det muligt for os at opnå det tilsyneladende umulige.

Delaney er medlem af Kongressens ene kammer, Repræsentanternes Hus, og er i øvrigt blandt de rigeste kongresmedlemmer.

Han har siddet i Repræsentanternes Hus for delstaten Marylands sjette kongresdistrikt siden 2012. Inden arbejdede den 54-årige demokrat som iværksætter i bankverdenen.

Der er stadig over 1100 dage til næste valg.

Og det er kutyme i amerikansk politik, at kandidater til præsidentposten først melder sig efter midtvejsvalgene, der finder sted halvvejs inde i den siddende præsidents fireårige periode.

Næste midtvejsvalg er først i 2018.

Delaney har annonceret sit kandidatur tidligt, fordi han ved, at det vil tage tid at etablere sit navn.

- Det er meget nemmere at opbygge et genkendeligt navn over halvandet år, end det er over to måneder, siger han til nyhedsbureauet AP.

Han vil fokusere på at forberede sit land på fremtiden, skriver han i Washington Post-kommentaren.

- Teknologisk innovation, automatisering og globalisering er nogle af de mest magtfulde kræfter i verden i dag.

- De kræfter har været enormt positive: De vil fortsætte med at gøre livet bedre, forbedre produktiviteten, løse nogle af de sværeste problemer i verden og åbne samfund.

Men de vil også betyde nye udfordringer, påpeger John Delaney.

Derfor er der blandt andet behov for reformer af uddannelsessystemet og sundhedssektoren, mener han.

- Og vi er nødt til at tage skridt for at nedbringe sikkerheds-, finans- og klimarisici. Det er det, min kampagne kommer til at handle om, skriver han i The Washington Post.

Præsident Trump meldte sig officielt som præsidentkandidat for Republikanerne i 2020, dagen efter at han blev indsat i slutningen af januar.