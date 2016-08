Stemmer to tredjedele af senatets 81 medlemmer for at dømme den suspenderede præsident, Dilma Rousseff, vil den fungerende præsident, vicepræsident Michel Temer, blive indsat på posten.

Den brasilianske præsidents skæbne afgøres om få timer

Dilma Rousseff, som anklages for at sminke statsbudget, kan snart være fortid som brasiliansk præsident.

Brasiliens første kvindelige præsident er anklaget for at have brugt midler fra statslige banker til at dække huller i statsbudgettet.

Stemmer to tredjedele af senatets 81 medlemmer for at dømme den suspenderede præsident, vil den fungerende præsident, vicepræsident Michel Temer, blive indsat på posten. Her kan han sidde i resten af Rousseffs oprindelige regeringsperiode.