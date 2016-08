Den amerikanske skuespiller Gene Wilder er død

Wilders familie fortæller til magasinet Variety, at skuespilleren led af Alzheimers, og sygdommen var årsag til hans død.

Gene Wilders karriere tog fart i 1968, hvor han med rollen som Leopold Bloom i "The Producers" - som herhjemme fik titlen "Forår For Hitler" - blev nomineret til en Oscar for bedste birolle.

Filmen, som med tiden er blevet en kultklassiker i komediegenren, blev instrueret af Mel Brooks, og de to samarbejdede ligeledes i "Sheriffen Skyder På Det Hele" og "Frankenstein Junior" (Begge 1974), hvor de på sidstnævnte også gik sammen om at skrive manuskriptet.

I mellemtiden havde Wilder opnået en Golden Globe-nominering for sin hovedrolle i "Willy Wonka & The Chocolate Factory" (1971), og oplevet kommerciel succes med Woody Allens "Min Yndlings-perversion" (1972).

Efter "Frankenstein Junior" besluttede Wilder at give sig i kast med at instruere flere af de film, han selv spillede med i. Det førte til et nyt makkerskab, denne gang med den sorte komiker Richard Pryor, og "Chicago-ekspressen" (1976) indbragte Wilder en ny Golden Globe-nominering.

Samarbejdet med Pryor og Wilder var dog ikke gnidningsfrit, og der skulle overtalelse fra Sidney Poitier til, før de gik med til at blive genforenet i "To Tosser Bag Tremmer" (1980).

Også her var der ballade, da Pryors ukontrollable kokainmisbrug prægede optagelserne. Ikke desto mindre kunne man siden se duoen igen i "Ka' du høre hvad jeg ser?" (1989) og "Another You" (1991).

Sidstnævnte blev samtidig Wilders sidste biograffilmrolle, og han brugte det efterfølgende årti på en række tv-produktioner.

Efter fem år væk fra skærmen meddelte han i 2008, at man ikke skulle forvente at se ham igen.

Han udgav i stedet flere bøger, heriblandt både romaner, noveller og en erindringsbog.