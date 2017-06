Demonstranter kræver politisk ansvar efter Kabul-bombe

Politi, der var bevæbnet med tåregas og vandkanoner, affyrede advarselsskud hen over den ophidsede folkemængde, som krævede, at præsident Ashraf Ghanis regering går af.

Over 1000 vrede afghanere demonstrerede fredag i Kabul med krav om politisk ansvarlighed, efter at en lastbilbombe onsdag dræbte mindst 90 og sårede 460.

- Det internationale samfund må fjerne denne regering. Den er ude af stand til at lede landet, siger Niloofar Nilgoon, som var en af de forholdsvis mange kvindelige demonstranter.

Mange bar på fotos af dem, som de mistede ved angrebet.

Nogle kræver, at regeringen begynder at henrette tilfangetagne medlemmer af Haqqani-netværket - en gruppe, der har relationer til Taliban, og som ifølge efterretningstjenesten stod bag den usædvanligt kraftige bombe.

Men de fleste demonstranter var rasende over, at den vestligt støttede regering ikke er i stand til at skabe sikkerhed for almindelige mennesker - næsten tre år efter at de fleste udenlandske soldater forlod Afghanistan.

- Skam over både præsident og regering. Nok er nok. Hver dag bliver unge soldater og unge politifolk dræbt, mens I klynger jer til jeres poster, siger Niloofar Nilgoon.

De afghanske myndigheder har længe anklaget Pakistan for at støtte og beskytte medlemmer af Haqqani og Taliban.

Bomben onsdag rystede Kabuls grønne zone, der huser mange udenlandske ambassader, og som opfattes som et sikkert område. Det var overvejende civile, som blev dræbt og såret.

Flere timer efter eksplosionen havde ambulancer stadig travlt med at bringe sårede til overfyldte hospitaler.