Demokrater og Trump freder unge indvandrere i ny aftale

Annonceringen kom efter en middag i Det Hvide Hus. Her blev parterne enige om at beskytte knap 800.000 indvandrere, der er kommet illegalt til USA som børn.

Den store gruppe af indvandrere var tidligere beskyttet af ordningen Daca, der blev indført af tidligere præsident Barack Obama.

Tidligere på måneden oplyste USA's justitsminister, Jeff Sessions, at Daca-ordningen, der tillader børn af illegale immigranter at studere og arbejde i USA, ville blive tilbagekaldt.

- Vi blev enige om hurtigt at stadfæste beskyttelsen af Daca og arbejde frem mod en aftale om grænsekontrol, eksklusiv muren, der er acceptabel for begge sider, udtaler Nancy Pelosi og Chuck Schumer i en fælles erklæring.

De to topdemokrater henviser til muren langs den amerikansk-mexicanske grænse. Den har Donald Trump lovet sine vælgere, siden han stillede op som præsidentkandidat.

Det Hvide Hus har endnu ikke kommenteret oplysningerne om aftalen. I en skriftlig besked hedder det dog, at præsidenten har haft "en konstruktiv arbejdsmiddag" med Schumer, Pelosi og medlemmer af administrationen.

Her har parterne ifølge Det Hvide Hus "diskuteret politik og lovgivningsmæssige prioriteter", herunder Daca.

- Dette er et positivt skridt fremad for præsidentens bestræbelser på at skabe tværpolitiske løsninger på de vigtigste emner for alle amerikanere, skriver Det Hvide Hus.

Det er anden gang, at præsidenten indgår en aftale med Demokraterne uden om sine republikanske partifæller.

Præsidenten trådte for nylig adskillige republikanere over tæerne, da han indgik en aftale med Schumer og Pelosi om at hæve det amerikanske gældsloft.