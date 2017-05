Demokrater har tillid til Mueller i Rusland-undersøgelse

Det vækker glæde i den demokratiske lejr i USA, at det amerikanske justitsministerium har udpeget den tidligere FBI-chef Robert Mueller til at lede en omfattende undersøgelse af Ruslands forsøg på at påvirke præsidentvalget sidste år.

- Jeg er meget tilfreds med, at der er blevet udnævnt en specialanklager, siger Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

- Robert Mueller er en respekteret offentlig tjenestemand, tilføjer hun.

72-årige Mueller blev udpeget som direktør for FBI i 2001 af præsident George W. Bush. Han sad på posten indtil 2013, hvor den nu fyrede James Comey tog over.

Også det demokratiske kongresmedlem Elijah Cummings roser vicejustitsminister Rod Rosensteins beslutning om at vælge Mueller.

- Jeg tror, at han har taget et sikkert valg i hr. Mueller. Jeg har tillid til, at han (Mueller, red.) sætter vores land og retssystem først, siger Cummings.

Han leder det udvalg i Kongressen, der fører tilsyn med sagen om Trumps fyrede rådgiver, Michael Flynn.

Flynn blev fyret i februar, da det kom frem, at han havde undladt at oplyse, at han havde ført samtaler med den russiske ambassadør i USA omkring amerikanske sanktioner mod Rusland.

Han bliver nu efterforsket for sine bånd til Rusland som en del af undersøgelsen af mulig russisk indblanding i det amerikanske valg.

Rosende ord om Robert Mueller lyder der også fra Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer.

- En udnævnelse af en specialanklager var særdeles påkrævet, og Mueller er den helt rigtige til jobbet, siger han.

Udnævnelsen af Robert Mueller kommer, efter at især præsident Donald Trumps politiske modstandere har krævet en uafhængig undersøgelse af Ruslands påståede forsøg på at påvirke præsidentvalget til fordel for Trump.

Donald Trump fyrede i sidste uge James Comey som direktør for FBI. Siden er det blandt andet kommet frem, at Trump angiveligt bad Comey om at indstille undersøgelsen af tidligere rådgiver Michael Flynn.