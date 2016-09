Demokrater beskylder russiske agenter for nyt hackerangreb

Et link til dokumenterne er blevet lagt ud på WikiLeaks' Twitter-konto, rapporterer mediet Politico.

- Der findes kun én person, som kan drage fordel af disse kriminelle handlinger, og det er Donald Trump (Republikanernes præsidentkandidat, red.), siger fungerende leder af DNC Donna Brazile i en erklæring.

- Ikke alene har Trump omfavnet Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.). Han har også offentligt opfordret til yderligere russisk spionage for at hjælpe sin egen valgkamp, tilføjer hun.

I juli opfordrede Donald Trump russerne til at grave e-mail frem fra Hillary Clintons tid som amerikansk udenrigsminister. Det fik Demokraterne til at beskylde Trump for at opfordre udlændinge til at spionere mod amerikanere.

Trump forklarede senere, at han havde været sarkastisk.

Debbie Wasserman Schultz fratrådte som leder for DNC samme dag i juli, som WikiLeaks offentliggjorde adskillige hackede e-mail fra komitéen.

Dokumenterne viste, at højtstående embedsmænd i Det Demokratiske Parti havde favoriseret Hillary Clinton over Bernie Sanders som partiets præsidentkandidat.

- Vi havde forventet, at flere dokumenter stjålet af russiske agenter ville blive offentliggjort, siger Donna Brazile.