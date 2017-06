Demokrat vil forhindre Trump i at slette nye Covfefe-tweets

Samtidig skal det sikres, at præsidentens beskeder på sociale netværk bliver bevaret for eftertiden i USA's nationalarkiv.

Det mener Mike Quigley, der er medlem af Repræsentanternes Hus for Demokraterne.

Quigley fremsatte mandag sit forslag under navnet Covfefe-loven.

Det er en reference til præsident Trumps mest berømte skrivefejl på Twitter.

Det mystiske ord dukkede op i afslutningen af et tweet fra Trump i slutningen af maj: "Despite the constant negative press covfefe" (Trods den konstante negative presse covfefe).

Tweetet fra den amerikanske præsident blev slettet igen få timer senere.

Derefter udsendte Trump et tweet med kommentaren: "Hvem kan regne ud, hvad "covfefe" betyder? God fornøjelse!".

Men da var det kuriøse ord allerede blevet et hit på sociale medier og internettet.

- For at opretholde tilliden til regeringen, må de folkevalgte stå til ansvar for, hvad de gør og siger - det inkluderer tweets på 140 tegn, begrunder Mike Quigley sit forslag.

- Hvis præsidenten anvender sociale medier til at komme med pludselige, officielle meddelelser, må vi sikre os, at disse erklæringer er dokumenteret og bevares for fremtiden. Tweets er kraftfulde, og præsidenten skal kunne holdes ansvarlig for hvert et indlæg, mener kongresmedlemmet.

Det fulde navn på Mike Quigleys forslag er: "Communications Over Various Feeds Electronically For Engagement", som i forkortet form bliver til netop Covfefe.

Trumps talsmand i Det Hvide Hus, Sean Spicer, sagde i sidste uge, at Trumps tweets "skal betragtes som officielle udsagn fra USA's præsident".

Det Hvide Hus har ikke reageret på en henvendelse fra Reuters om at kommentere forslaget fra Mike Quigley.

Donald Trump har over 32 millioner følgere på Twitter.