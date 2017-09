Delstater vil bremse Trumps stop for hjælp til immigranter

Donald Trumps plan om at afvikle et program, der beskytter unge, som illegalt er kommet til USA, møder modstand over hele landet.

Den amerikanske justitsminister, Jeff Session, meddelte tirsdag, at programmet, der går under forkortelsen Daca, tilbagekaldes.

Daca tillader børn af illegale immigranter at studere og arbejde i USA.

Donald Trump mener, at programmet, der blev vedtaget under forgængeren Barack Obama i 2012, er i strid med landets indvandrerlovgivning.

Sessions sagde tirsdag, at Kongressen har et halvt år til at blive enige om en alternativ løsning for 800.000 unge indvandrere.

- Den udøvende magt (under Obama, red.) forsøgte med vilje gennem Daca at opnå, hvad den lovgivende gren i særdeleshed nægtede at bemyndige ved flere lejligheder, sagde justitsministeren.