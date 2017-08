Delresultat tyder på fredeligt genvalg til Kenyas præsident

Med over ti millioner stemmer talt op fører Uhuru Kenyatta med 55 procent, mens 44 procent har stemt på udfordreren, Raila Odinga.

Kenyatta opfordrer sin rival til at acceptere resultatet i tilfælde af nederlag.

- Jeg ønsker også at sige, at såfremt jeg taber, så vil jeg acceptere folkets beslutning, sagde Kenyatta, efter at valgstederne var lukket.

Men Raila Odinga afviser de foreløbige resultater, som valgkommissionen har offentliggjort.

- De er opdigtede og falske, siger Odinga på et pressemøde natten til onsdag dansk tid ifølge Reuters.

Valgmyndighederne er ifølge Odinga ved lov forpligtet til at fremvise blanketter underskrevet af observatører fra samtlige valgsteder, som bekræfter afstemningsresultaterne, men det er ikke sket.

Det er fjerde gang, at den 72-årige Odinga forsøger at blive præsident. Han hævder, at valgene i 2007 og 2013 blev stjålet fra ham.

Beskyldninger om valgfusk førte i 2007 til blodige uroligheder, der kostede over 1100 mennesker livet og sendte hundredtusinder på flugt.

Op til tirsdagens valg var der bekymringer for en ny bølge af vold og uro, men ifølge både politi og valgmyndigheder er valget forløbet fredeligt og i god ro og orden.

Næsten 20 millioner af Kenyas cirka 43 millioner indbyggere er registrerede som vælgere.

For at vinde præsidentvalget i Kenya i første runde skal en kandidat ifølge nyhedsbureauet AFP have over 50 procent af stemmerne samt mindst 25 procent af stemmerne i 24 af landets 47 regioner.

Det endelige resultat skal ifølge loven foreligge inden en uge, men kan ifølge analytikere muligvis være klar allerede onsdag eller torsdag.