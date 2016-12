Dele af det spanske boligmarked boomer

Turisme og ny dynamik på boligmarkedet har medført, at Spanien er blevet en af Europas få økonomiske succeshistorier med en vækstprognose på 3,0 procent for næste år.

Den nye dynamik på boligmarkedet har medvirket til at gøre Spanien en af Europas få økonomiske succeshistorier med en vækstprognose på 3,0 procent for næste år.

Efter en otte år lang krise er det spanske ejendomsmarked ved at blive genoprettet, og priserne på boliger i storbyer som Madrid og Barcelona nærmer sig det prisniveau, som var gældende før krisen.

Spaniens økonomi har på trods af en langtrukken politisk krise tidligere i år været præget af en overraskende stærkt vækst i mange måneder. I andet og tredje kvartal var den økonomiske vækst på henholdsvis 0,8 og 0,78 procent.

Mange ejendomsmæglere har nu travlt med fusioner og med at etablere sig på ny, selv om markedet generelt er langt fra at have opnået de højder, som var gældende før krisens udbrud i 2008.

Da krisen kom blev to millioner job ødelagt og hele landets økonomi blev stærkt svækket.

I storbyerne har stigende priser og den stigende efterspørgsel blandt andet fået mange entreprenører og ejendomsmæglerfirmaer til at investere i nybyggerier på tagene af ældre huse.

- Vi har indtil nu identificeret over 4000 bygninger, hvor det er muligt at købe byggeplads på hustagene, siger Joan Artes, grundlæggeren af firmaet La Casa, som er specialiseret i at løfte præfabrikerede lejligheder op på toppen af andre huse med kran.

- På et tidspunkt, hvor vi mangler byggegrunde, har vi fundet over to millioner kvadratmeter ved at tænke i disse baner, siger Joan Artes.

Byggeri udgør omkring 10 procent af Spaniens bruttonationalprodukt.

I den nuværende situation tjenes der også store penge på hotel- og feriecentre. Kæden Hispania, som delvist ejes af milliardærerne George Soros og John Paulson, har købt 16 hoteller i Spanien.

Firmaet siger, at det har investeret 1,1 milliard euro (op mod 8,2 milliarder kroner) i over 10.000 hotelværelser, hvilket giver et gennemsnitligt årligt udbytte på 10,1 procent.

Efter 10 måneders politisk dødvande fik Spanien endelig en ny regering i november under ledelse af den konservative premierminister, Mariano Rajoy.

Under krisen er det politiske landskab i Spanien blandt andet blevet ændret af protestbevægelsen omkring venstrefløjspartiet Podemos, der kæmpet hårdt imod nedskæringer under indflydelse af det græske regeringsparti Syriza.