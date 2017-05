Dele af Manchester-bombers netværk kan være på fri fod

Medlemmer af det netværk, som den formodede gerningsmand bag mandagens bombeangreb i Manchester menes at have været en del af, kan stadig være på fri fod.

Angrebet, der fandt sted ved Manchester Arena efter en popkoncert, har kostet 22 personer livet og såret 116.

Britisk politi har siden angrebet anholdt i alt 13 personer. To er blevet løsladt igen uden at være blevet sigtet.

De 11 fængslede er alle mistænkt for at have overtrådt den britiske terrorlovgivning.

I en pressemeddelelse sent lørdag aften oplyste Greater Manchester Police, at politiet arbejder i døgndrift.

- I øjeblikket tager omkring 1000 mennesker del i efterforskningen. Derudover sørger yderligere hundredvis af politifolk og andre styrker for sikkerheden i og omkring Manchester.

- Vores prioriteter er at kortlægge forløbet op til den tragiske episode og at finde ud af, om der var andre, der stod bag planlægningen af angrebet, står der i pressemeddelelsen.

Oven på angrebet besluttede sikkerhedsmyndighederne at hæve trusselsniveauet til kritisk. Det betyder, at et terrorangreb er nært forestående.

Lørdag blev niveauet dog justeret tilbage til alvorlig, der er det næsthøjeste.

Det medfører blandt andet, at de soldater, der blev sendt på gaden oven på opjusteringen, gradvist vil blive trukket tilbage fra mandag midnat.