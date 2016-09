Det amerikanske luftvåben har besluttet at holde et antal F-35-kampfly på jorden på grund af et teknisk problem. For få uger siden blev det nye fly meldt klar til kamp.

Defekt tvinger USA til at holde F-35 på jorden

Beslutningen om at "grounde" flyene kommer bare godt en måned efter, at det avancerede militærfly blev meldt klar til kamp.

Luftvåbnet forklarer i en meddelelse, at der er "opdaget afskallende og smuldrende isolering i køleslanger i brændstoftankene". Tankene er placeret ved flyets vinger.

Defekten omfatter i alt 57 fly.

Men kun 15 af disse er blevet leveret, mens de øvrige er under produktion hos Lockheed Martin.

Firmaet har indtil videre leveret 108 styk F-35A. Det amerikanske luftvåben planlægger at købe i alt 1763 af typen.

- F-35 er stadig under udvikling og udfordringer er forventelige, skriver luftvåbnet i meddelelsen.

I begyndelsen af august erklærede USA's forsvarsminister, Ashton Carter, de første F-35A-fly klar til kamp.

- En stor milepæl, sagde Carter ifølge nyhedsbureauet AFP, efter at flyene var blevet testet på en luftbase i Utah.

Danmark har bestilt 27 af flytypen som erstatning for Forsvarets nuværende, slidte F-16-fly.

De første skal efter planen leveres til det danske forsvar i 2021. Beslutningen om at vælge F-35 skete til trods for kritik fra flere partier.

Blandt andet De Konservative har påpeget, at F-35 er et fly under udvikling, mens Liberal Alliance var bekymret for, at investeringen i et uprøvet kampfly kunne ende galt og potentielt kunne blive en ny IC4-skandale.

F-35 er blevet beskrevet som det "dyreste våbensystem i historien". De samlede omkostninger, siden projektet blev indledt i 2001, skønnes at lande på 400 milliarder dollar.

Inden Danmark besluttede sig, havde en række lande allerede valgt F-35. Blandt andre Norge, Holland, Storbritannien, Australien, Italien, Tyrkiet, Israel, Sydkorea og Japan.