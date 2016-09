Artiklen: Debut for omstridt lov - Belgien hjalp et barn med at dø

Et barn med en dødelig sygdom har fået aktiv dødshjælp, oplyser belgisk kommission for medlidenhedsdrab.

Belgiske læger har for første gang givet aktiv dødshjælp til en mindreårig. Det sker, efter parlamentet for to år siden ophævede aldersgrænsen for medlidenhedsdrab.

Lederen for kommissionen, der administrerer aktiv dødshjælp i Belgien, vil til avisen Het Nieuwsblad, ikke oplyse detaljer om forløbet. Men han fortæller, at det drejede sig om et barn med en dødelig sygdom.