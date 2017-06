De sidste 7000 Farc-oprørere afgiver våben i Colombia

Den marxistiske oprørsgruppe Farc afleverede de tilbageværende 40 procent af dets våben i Mesetas, som er et bjergområde i den sydøstlige del af landet.

De omkring 7000 oprørere fra bevægelsen har lovet at indstille deres kamp.

- Farvel til krigen, velkommen til freden, sagde kommandant Rodrigo Londoño, alias Timochenko, i en tale ved ceremonien i Mesetas.

- I dag svigter vi ikke Colombia. I dag lægger vi vores våben ned, sagde han.

Våbennedlæggelsen er en del af en fredsaftale, som blev indgået sidste år.

Colombias præsident, Juan Manuel Santos, som blev tildelt Nobels fredspris for sin indsats i fredsprocessen, siger, at freden er "virkelig og irreversibel".

Præsidenten siger i en tale, som han holdt efter Londoño, at dagen aldrig vil blive glemt, fordi våben blev byttet for ord.

- Dette er symbolet for det nye land, som vi kan blive.

De tidligere oprørere skal nu ind i en overgangsperiode, hvor de vender tilbage til et civilt liv. Farc bliver omdannet til et politisk parti efter en kongres i august.

Den første udgave af fredsaftalen mellem parterne blev afvist ved folkeafstemning i landet i oktober.

En ny og revideret udgave blev godkendt to måneder senere, efter at Santos havde modtaget Nobels fredspris.

Mange kritikere mener dog stadig, at regeringens aftale med oprørsgruppen er for eftergivende over for Farc.

Det skyldes blandt andet, at mange af gruppens medlemmer er blevet tilbudt amnesti og nedsat straf for forbrydelser begået under konflikten.