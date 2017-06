De Konservative mister sit flertal i Storbritannien

De Konservative havde absolut flertal før torsdagens valg, der blev udskrevet af leder Theresa May. Hun udskrev valget for at sikre sig et stærkt folkeligt mandat til sin hårde linje i forhandlingerne med EU om et farvel til unionen.

Da Theresa May udskrev valget, havde De Konservative et stort forspring i meningsmålingerne, men det er langsomt men sikkert snævret ind valgkampen igennem.

Labour, ledt af Jeremy Corbyn, er gået markant frem i torsdagens valg.

Det har på mange måder været en skidt nat for De Konservative, der danner den nuværende regering. Ifølge BBC har seks siddende ministre mistet deres plads i Parlamentet.

Labours leder, Jeremy Corbyn, sagde allerede tidligt fredag morgen, at han mener, at Theresa May bør trække sig som premierminister.

- Premierministeren har mistet konservative sæder, mistet vælgere, mistet opbakning og tillid i befolkningen.

- Jeg synes, at det er nok til, at hun bør gå, sagde Jeremy Corbyn, efter at han havde sikret sig sædet i parlamentet fra valgkredsen Islington North i det centrale London.

Theresa May blev formand for De Konservative og premierminister efter en hård intern magtkamp sidste sommer. Partiet havde ført kampagne for, at Storbritannien blev i EU.

Men valget i juni 2016 gik dem imod, hvilket fik formand og premierminister David Cameron til at trække sig.

Efter en speget kamp om formandskabet tog Theresa May, der eller havde argumenteret for at blive i EU, magten i partiet og påbegyndte forhandlingerne om at forlade EU.

Theresa May har ifølge LBC Radio varslet, at hun vil holde en tale klokken 11 dansk tid. Der spekuleres i, om hun vil trække sig som formand og premierminister.