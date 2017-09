Danskere i Caribien barrikaderer sig mod orkanen Irma

Orkanen Irma er onsdag morgen dansk tid gået ind over øer i det østlige Caribien ved Puerto Rico, og flere danske øjenvidner, som opholder sig i Caribien, har søgt tilflugt indendørs og barrikaderet sig.

- Vi har aluminiumskodder på alle vinduerne, og der hvor vi ikke har dem, har vi træ, vi sætter op foran. Alt det, vi gerne vil gemme, putter vi i poser og putter et sikkert sted, siger Sanni Craft til DR.

Ejendomsmægleren bor sammen med sin mand og to børn på øen.

Irma er en af kraftigste atlanterhavsstorme i et århundrede og ventes senere onsdag at ramme de tidligere dansk-vestindiske øer og Puerto Rico.

Jesper Normann Tangager har barrikaderet sig i sit hus i byen Charlotte Amalie på øen Sankt Thomas.

- Vi er klar til, at orkanen rammer, siger han til TV2.

- Vi har sat krydsfiner for vinduerne og handlet ind, så vi har vand til flere dage. Myndighederne har udstedt udgangsforbud i byen, og vi er klar til at holde os indendørs et godt stykke tid, siger den danske tømrer til TV2.

Irma blev tirsdag opgraderet til en kategori fem - den højeste kategori. Der ventes vindstyrker på op til 295 kilometer i timen.

19-årige Ida Eg Kristensen befinder sig ligeledes på øen Sankt Thomas.

- Stemningen er meget presset. Man forsøger at finde nødplaner til, når stormen kommer. Jeg har købt en masse mad og drikke for at overleve dagene efter orkanen, fortæller Ida Eg Kristensen til TV 2.

Orkanen Irma kommer, mindre end to uger efter Harvey ramte det sydlige Texas og Louisiana. Det førte til enorme oversvømmelser og skader.