Dansker lavede peace-tegn før sin anholdelse i Istanbul

- Det var utroligt skræmmende at blive holdt hen i uvidenhed i så mange timer og ikke forstå, hvad der foregik.

Myndighederne havde forbudt homo-paraden allerede lørdag med henvisning til, at højrenationale grupper havde bebudet, at de ville angribe deltagerne. Men arrangørerne valgte alligevel at gennemføre paraden.

Annemette Vedel Augustesen fortæller, hvordan politiet hele eftermiddagen jagtede deltagerne rundt i byen. På et tidspunkt støder paraden på en mur af kampklædt politi.

- Vi bakker lidt tilbage, men så er der en betjent, der smider noget tåregas. Jeg forsøger at komme i sikkerhed på en café, men de vil ikke lukke mig ind, fortæller hun.

Den 26-årige dansker gemmer sig bag en lille mur og nogle planter. Herfra kan hun se, hvordan andre deltagere bliver anholdt. Hvis de prøver at gøre modstand, bliver politifolkene endnu grovere.

- Jeg søger ud på vejen og stiller mig på et helleanlæg, hvor jeg laver peace-tegn. Så kommer politiet og anholder mig.

Hun får taget sit pas og sin mobiltelefon og bliver kørt rundt i en politibus, før hun efter flere timer bliver bragt ind på en politistation.

Politiet behandlede hende bedre, end de behandlede de tyrkiske anholdte, føler hun.

- Jeg føler, at jeg er privilegeret, fordi jeg er udlænding, og jeg er sluppet billigere end de andre.

- Jeg forstod jo ikke, hvad der blev sagt, men de tyrkiske anholdte blev hårdt irettesat, hvis de sagde noget, siger hun.

På politistationen blev hun kontaktet af en advokat, der kunne lidt engelsk. Han fortalte, at hun skulle sige, at hun var på ferie og tilfældigt havde været på stedet, da hun blev anholdt.

- Det sagde jeg så, og så skulle jeg skrive under på min forklaring og på, at jeg ikke havde brug for lægehjælp.

Klokken 01.30 natten til mandag lokal tid blev hun løsladt, og mandag morgen rejste hun til Madrid, hvor der i den kommende tid er World Pride.

- Jeg har det fint, men det var en meget ubehagelig oplevelse, lyder det fra Annemette Vedel Augustesen.