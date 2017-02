Dansker i Syrien: Folk lider og er desperate

Udsendt i Syrien beretter om kummerlige forhold for befolkningen, som beder til en løsning på konflikten.

Børn går ikke i skole. Fabrikker og arbejdspladser er lukkede, så det er umuligt at finde et arbejde, der kan holde en familie i live.

Selv om landet er på vej ind i det sjette år med borgerkrig, er konflikten langt fra ved at være løst. Og det er tydeligt, at civilbefolkningen lider under fraværet af løsninger, siger Ann Mary Olsen.

- Folk er desperate, fordi der ikke er udsigt til, at der kommer en løsning. Det er chokerende at tale med folk - særligt dem, der har været i Aleppo. Den store by er sønderbombet og ødelagt. Man kan ikke kende den, siger hun.

- Den syriske befolkning håber på fred og er optaget af, at der bliver skabt en fredelig løsning.

FN står lige nu overfor at skulle begynde på fjerde runde af de vanskelige fredsforhandlinger om Syrien.

Forhandlingerne finder sted i Genève i Schweiz, og de kommer til at fokusere på at finde en langsigtet løsning på konflikten i Syrien.

Men vedholdende vold og dødvande i diskussionerne om Syriens politiske fremtid kaster lange skygger over "Genève 4".

- Forhandlingerne bliver svære - mindst ligeså svære, som de tidligere fredsforhandlinger har været, siger Ann Mary Olsen.

- Vi skal selvfølgelig håbe på, at der bliver skabt fremskridt, og at der bliver lagt pres på parterne i forhold til at tage nogle skridt, som kan føre i den rigtige retning, siger hun.

Også i Danmark er Syrien på dagsordnen, når Det Udenrigspolitiske Nævn tirsdag holder møde. Her deltager udenrigsminister Kristian Jensen (V) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Danmark skal være opmærksom på, at det her tager mange år endnu. Både i forhold til den humanitære bistand og i forhold til den hjælp, som skal få landet på fode igen, siger Ann Mary Olsen.

Konflikten går 15. marts ind i det sjette år. Den har kostet over 310.000 mennesker livet siden 2011.