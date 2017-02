Artiklen: Dansker bliver direktør for et af Europas største museer

Dansker bliver direktør for et af Europas største museer

Den 42-årige dansker tiltræder 1. juni, og hun tager over for nordmanden Audun Eckhoff, der har været på posten siden 2009.

- Med det nye nationalmuseum får vi et af de største museer i Europa og det største i Norden. Vi har potentiale til at tage kunst og kultur til nye højder, siger Karin Hindsbo.

Det nye museum har et samlet areal på 54.600 kvadratmeter og menes at have et prisskilt på mellem fem og seks milliarder norske kroner.

- Nationalmuseet er en af de aller vigtigste kunstinstitutioner i Norden, og vi står foran museets mest spændende periode. Det her er en historisk satsning på kunst, og jeg glæder mig til at være med til at forme fremtidens nationalmuseum, siger Karin Hindsbo.

Hun kommer fra et job som direktør for Kunstmuseene i Bergen (Kode) og har tidligere været direktør på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.

Karin Hindsbo er født og opvokset i København. Hun er uddannet kunsthistoriker fra Aarhus Universitet.

Før hun tog til Norge, var hun blandt andet kunstfaglig leder for Kunsthal Aarhus og leder af Den Frie Udstillingsbygning i København.