Danske rejsegæster bliver i Barcelona trods blodigt angreb

Flere danske rejsearrangører har gæster, der opholdt sig i Barcelona torsdag, hvor byen var udsat for et angreb i centrum. En varevogn pløjede mennesker ned på det populære strøg La Rambla, og 13 personer har indtil videre mistet livet.

Men ingen danske rejsegæster har indtil videre ønsket at afbryde deres rejse i utide, ligesom rejsebureauerne heller ikke har fået aflyst ture i de kommende dage. Det lyder samstemmende fra flere rejsearrangører, heriblandt Spies.

- Torsdag aften havde vi 38 gæster i Barcelona. Når folk bestiller deres billet, opgiver de deres mobilnummer, så inden for en time efter angrebet tog vi kontakt med dem. Enten med et opkald eller en sms, siger Torben Andersen, kommunikationschef hos Spies.

- Tilbagemeldingen var, at alle var o.k. To par havde været meget tæt på og var meget rystede, men de var altså også o.k. Vi har 13 gæster, der skal afsted her i weekenden, og indtil videre er de alle klar til at rejse, siger han.

Ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice kan danskere fortsat trygt rejse til Barcelona og Spanien trods det blodige angreb.

Da mange selv arrangerer deres rejse til Barcelona, er der ikke nogen, der har et overblik over, hvor mange danskere der befinder sig i byen, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

Ifølge Torben Andersen er højsæsonen for danskeres storbyrejser til Barcelona typisk forår og efterår, hvor der er mindre varmt. Men det er et populært rejsemål hele året.

Hos Bravo Tours har man omkring 70 gæster i omegnen af Barcelona.

- Vi er meget synlige for vores gæster på hotellerne. Vi informerer dem om, hvad der er sket, og hvad myndigheder melder ud, siger Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours.

Hos Apollo har man fire gæster i Barcelona, som selskabet har været i kontakt med. En enkelt gæst var kun 300 meter fra angrebet, men alle har meldt, at de er o.k., oplyser kommunikationschef Glenn Bisgaard.