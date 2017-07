Danske feriegæster søger ud på gaden efter jordskælv

Tui har således været i kontakt med gæster på destinationer i den tyrkiske kystby Marmaris og på de græske øer Rhodos og Kos.

- Vi har sendt en sms til kunderne, og en række af dem er vendt tilbage til os. Vi har været i dialog med flere af vores gæster på Kos, hvor flere af dem har forladt deres hoteller for at søge ud på gaden, fortæller han.

- Vi er nu ved at danne os et overblik over, hvordan situationen er for alle de gæster, der måtte være påvirket af jordskælvet. Indtil videre har vi ingen oplysninger om, at nogen skulle være kommet noget til, siger han.