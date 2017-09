Danske EU-parlamentarikere afviser Junckers chefkombination

Danske medlemmer af Europa-Parlamentet ser undrende på kommissionsformand Jean Claude-Junckers forslag om at slå posterne som EU-præsident og EU-Kommissionens formand sammen.

- Jeg har lidt svært ved at se, hvad fidusen skulle være. Det kan vi hverken ideologisk støtte som parti eller som dansk regering, når vi står lige uden for kernen.

Hvor Juncker er formand for den udøvende magt i EU-Kommissionen, er det polske Donald Tusk, der er EU-præsident. Han har altså formandsposten i Det Europæiske Råd, hvor medlemslandenes stats- og regeringschefer er.

Juncker fremlagde forslaget om sammensmeltning ved sin årlige tale om unionens tilstand, som han afholdt onsdag i Strasbourg.

Løkkegaard noterer andre aspekter af talen med stor tilfredshed. Det er en ambitiøs kommission, vi har, lyder det fra parlamentarikeren.

Særligt nævner han formandens satsning på frihandel, hvor Juncker kom ind på handelsaftaler med blandt andre Australien og New Zealand.

- Det går rigtig godt der. Vi er blevet hovedaktører på det marked, og det skal vi selvfølgelig udnytte, siger han.

Dansk Folkepartis parlamentariker Morten Messerschmidt kalder forslaget om at lægge formandsposterne sammen, for et stort anslag mod medlemslande.

- Ved at sammenlægge denne post med kommissionsformand fjerner man den eneste styrkeposition, medlemslandene har, skriver han i en mail til Ritzau.

- Det er muligt, at kommissionsformanden camouflerer det som en effektivisering, men reelt handler det om at styrke magten i Bruxelles over medlemslandene endnu mere. Og det er selvsagt uacceptabelt.

Ændringen i formandsposterne ville rokke i fundamentet, mener Christel Schaldemose (S), der er medlem af parlamentets sociale gruppe.

- Det synes jeg er en umanerlig dårlig idé. Jeg er meget imod at lægge formændene sammen. EU består af tre hovedinstitutioner med ministerrådet, EU-Kommisionen og parlamentet.

- Der er en balance mellem hver institution. Derfor skal hver en institution have hver sin formand, siger hun.

Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, har tidligere på dagen været ude og afvise forslaget om at samle posterne.