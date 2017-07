Dansk svin er vindere i Japan-EU handelsaftale

Japanerne er vilde med svin. Så meget at den danske svineproducent Danish Crown sidste år eksporterede over 100.000 tons grisekød til Japan.

Den betyder, at den japanske told på kødet i de kommende år vil bliver skåret kraftigt ned og formodentlig helt forsvinde om ti år.

- Vi ser muligheder for at eksportere mere. Vi tror på bedre priser for vores produkter til glæde for de danske landmænd, og så er det min klare forhåbning, at vi over tid kan skabe et sted mellem 100 og 300 nye arbejdspladser i Danmark, siger Jais Valeur, topchef i Danish Crown.

Ud over svinene eksporterer Danmark især medicinske og farmaceutiske produkter til Japan.

De danske mejeriprodukter har også fået fat i det japanske marked.

Japan er ellers kendt for at være meget beskyttende omkring deres mejeriprodukter.

Men det er lykkes for Danmark at komme ind på markedet, fortæller Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

I handelsaftalen med Japan ser han endnu større muligheder for mejeriproducenterne.

- Det er en form for minimumsaftale. Der er en formulering om, at hvis behovet for ost stiger, så kan det være muligt at komme ind og eksportere mere ost.

- Der er fundet en god balance i aftalen, hvor perspektiverne vil blive gradvist større. Her fra kan det kun gå fremad, siger han.

Detaljerne omkring frihandelsaftalen er endnu ikke helt på plads, da aftaleteksten ikke er formuleret.

Den proces starter nu, hvorefter aftalen skal ratificeres.

EU-Kommissionen har dog lagt et papir om aftalen frem, hvor det blandt andet fremgår, at tolden forventes skåret på svinekød og oksekød.

Det lyder også, at der vil blive åbnet for det europæiske ostemarked.

Virksomheder vil formentlig først få det fulde udbytte af frihandelsaftalen med Japan, omkring ti år efter at den er indgået.

Det skyldes, at der i aftalen er lagt op til flere overgangsordninger.