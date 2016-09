Dansk pædagog indgår forlig i sag mod staten New York

Malthe Thomsen, som var pædagogstuderende i New York, har indgået forlig i sin erstatningssag mod den amerikanske anklagemyndighed og staten New York, skriver dr.dk.

Hun forventer et retsopgør med den kvindelige kollega, som anklagede danskeren for at have krænket børn i den børnehave, hvor de to arbejdede.

Malthe Thomsen var i praktik som pædagog.

Den danske pædagogstuderende blev fængslet i USA. Siden blev han løsladt mod kaution, og anklagemyndigheden lod senere sagen falde.