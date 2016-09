Danmark stiller hvert år en pulje penge til rådighed for FN's flygtningeorgan, som det kan bruge til akutte kriser, der opstår. Nu skal en del af de penge bruges til personer, der flygter fra Sydsudan.

Dansk nødhjælp skal hjælpe sydsudanske flygtninge

Sydsudanere, der er flygtet til Uganda, får snart gavn af danske nødhjælpsmidler. I en pressemeddelelse oplyser FN's flygtningehøjkommissariat, at 13 millioner danske nødhjælpskroner skal bruges til akut nødhjælp i Uganda.

80.000 er flygtet til Uganda. UNHCR oplyser, at pengene her vil gå til husly, basale nødhjælpsartikler, lægehjælp og adgang til vand og sanitære faciliteter.

- Den danske nødhjælpspulje gør UNHCR i stand til sammen med dets partnere at reagere på nødsituationer med det samme, og denne fleksibilitet sætter vi stor pris på, siger Pia Prytz Phiri, der er chef for UNHCR's Nordeuropa-kontor.

Hun påpeger, at Uganda i forvejen modtager flygtninge fra Burundi og Den Demokratiske Republik Congo.

Kriser i de to lande har sendt så mange flygtninge til Uganda, at det internationale samfund ifølge Pia Prytz Phiri bliver nødt til at træde til.

- Midlerne fra den danske regering vil støtte UNHCR's indsats overfor krisen i Sydsudan, give nyankomne flygtninge husly og lægehjælp og samtidig støtte kvinder og børn, som er ofre eller i fare for at blive ofre for seksuelle forbrydelser, siger hun.

Danmark er blandt de lande i verden, der donerer mest til UNHCR. Sidste år havde kun otte lande doneret mere.

Blandt andet sender den danske regering en pulje på over 50 millioner kroner af ikke-øremærkede midler til UNHCR hvert år.

Det er pengene i den pulje, som UNHCR dykker ned i for at finansiere nødhjælpen i Uganda.