Dansk nødhjælp er i kamp mod tiden og snigskytter i Mosul

Ramadanen nærmer sig med hastige skridt, og da internationale koalitionsstyrker håber at kunne befri Mosul inden højtiden, øges presset massivt på civile i den irakiske by.

- Jo flere mennesker vi kan forhindre i at flygte, jo mindre pres kommer på det kæmpestore FN-lejrsystem, der huser i hundredtusindvis af mennesker, siger nødhjælpskoordinator Knud Andersen over en telefon fra Mosul.

Ifølge Mission East er omkring 200.000 mennesker fanget i den gamle bydel. Her har Islamisk Stat fortsat kontrol, efter at gruppen er fortrængt fra andre dele af byen, som den erobrede i sommeren 2014.

- Koalitionsstyrkerne vil gerne afslutte missionen før ramadanen. Hvis de 200.000 mennesker vælter ud i løbet af den kommende uge, så kan det blive noget rigtig skidt, siger Knud Andersen.

Ifølge Mission East er situationen markant forværret i Mosul. Ressourcerne er ved at slippe op, og FN's hjælpeindsats er ifølge koordinatoren "håbløst underfinansieret" med "kun 28 procent af de penge, de skal bruge".

Den danske organisation benytter lokale chauffører og ansatte til at køre ind mod den gamle by i små pickup-biler. Knud Andersen siger, at de store og lokale distributioner ofte bliver ofre for lokale snigskytter.

- Vi benytter en metode med små lastbiler, som kan komme anonymt ind. Det hele skal helst være overstået på under en time, siger han.

Den danske organisation foretager først en sikkerhedsvurdering, inden man fastlægger ruter og uddelingssteder. Disse rekognosceringsture rapporteres til en kontakt hos koalitionsstyrkerne.

En lokal chauffør får 25 dollar - 165 kroner - for at køre en tur med hjælp. Der er pakker til 50 familiers forbrug i en måned i en lastbil.

- Under den sidste sikkerhedsvurdering kom vi så tæt på, som vi helst vil undgå. Der var snigskytter langs den linje, hvor vi kørte.

- Der blev kaldt en helikopter ind til at undertrykke snigskytterne, og de udførte så et luftangreb lige over hovederne på os, fortæller Knud Andersen, som deltog på turen.

Det giver ingen mening at dele nødhjælp ud, hvor der skydes, da det bringer de lokale i fare, når de skal hente hjælpen, understreger han.