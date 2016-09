Et nordkoreansk flag ved the Permanent Mission of North Korea i Genève 2. oktober 2014.

Dansk minister til Nordkorea: Stop jeres atomvåbenprogram

Det er en dybt alvorlig situation for verdensfreden, at Nordkorea natten til fredag har foretaget en atomprøvesprængning.

- Det skal understreges, hvor stor en risiko atomvåbenprogrammet er for verdensfreden. Det kan kun understreges igen og igen, at vi opfordrer Nordkorea til at stoppe deres program, siger ministeren.

- De sætter fred og stabilitet på spil og risikerer titusindvis af menneskeliv med det, de foretager sig i øjeblikket, siger han.

Det er den femte atomprøvesprængning i Nordkoreas historie og formodentlig den største, landet nogensinde har foretaget, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det gør den mere kraftfuld end den atombombe, som USA kastede ned over den japanske by Hiroshima under Anden Verdenskrig og muligvis større end den, der blev kastet over Nagasaki kort efter.

USA's geologiske undersøgelser (USGS) har registreret en "seismisk" hændelse med en styrke på 5,3 tæt på atomprøveanlægget i Punggye-ri i Nordkorea.

- Det er en stor udfordring, at vi ikke har nogen dialog med Nordkorea. Vi har så lidt kontakt med dem, at det er svært overhovedet at forstå, hvad det er for en tankegang, de har, og hvordan de agerer, siger Kristian Jensen.

Sydkoreas præsident, Park Geun-Hye, kalder sprængningen endnu et eksempel på den nordkoreanske leder, Kim Jong-uns, "maniske hensynsløshed".

Den danske udenrigsminister opfordrer til, at der kommer gang i drøftelserne mellem Nordkorea, Sydkorea, USA og Kina om at få lavet en fredelig afslutning på atomprogrammet.

- Vi må tilskynde Nordkoreas nabolande til at lægge pres på, siger han.

Nordkorea fejrer fredag dagen for landets grundlæggelse i 1948.