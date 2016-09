Dansk landbrugslobby vil have EU-kontrol af antibiotika

Spredningen af multiresistente bakterier får Landbrug & Fødevarer til at råbe op om behov for fælles regler.

Derfor vil den danske landbrugsorganisation Landbrug & Fødevarer have EU til at udforme et fælles regelsæt svarende til det danske.

Det skal til for at undgå spredningen af de multiresistente og potentielt dødelige bakterier.

- Vi kan sagtens sige i Danmark, at det er godt, at vi har nogle andre regler, en anden holdning og styr på det. Men folk rejser jo på tværs af grænser og samler infektioner op og tager med hjem, og vi har som landmænd også behov for at handle dyr med hinanden.

- Det er et meget, meget alvorligt problem, som virkelig bekymrer mig både som menneske og landmand, siger formand Martin Merrild.

Multiresistente bakterier kan blive dødelige for mennesker, da selv den mindste infektion ikke vil kunne behandles med antibiotika.

Ud over de alvorlige konsekvenser for mennesker kan bakterierne også lamme landbrug. De kan ende med at stå med infektionssygdomme, som ikke kan bekæmpes, fortæller Martin Merrild.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har netop anbefalet, at de europæiske landbrug skal reducere deres forbrug af antibiotika med 65 procent.

Men da det bliver ved anbefalinger, er det ikke noget, der imponerer Martin Merrild. Han vil have det formuleret som krav.

- Det er en meget uambitiøs tilgang til problemet, siger han.

Ud over bekymringen for multiresistente bakterier anerkender formanden, at der vil være en økonomisk fordel for dansk landbrug ved at strømline reguleringen mere på tværs af grænserne.

- Det er klart at de lande, der har den kortsigtede tilgang til tingene og bare spreder antibiotika vil have en "her-og-nu-fordel", fordi det er en nem måde at rydde i de forskellige sygdomme på, siger han.