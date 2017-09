Dansk forsker tvivler på Nordkoreas påstand om brintbombe

- Min umiddelbare vurdering på baggrund af målinger i Sydkorea og Kina er, at det ikke er en brintbombe. Det er en atombombe, og langt den kraftigste, Nordkorea har fyret af. Men den er ikke kraftig nok til at være en brintbombe.

- Det er nok en forstærket atombombe. Det vil sige, at atombomben er blevet forstærket med en brintbombe i midten af den normale atombombe. Det giver mere energi, siger han.

Nordkorea har søndag hævdet, at landet har gennemført en vellykket prøvesprængning af en brintbombe. Mens det er uvist, om der er tale om netop denne type bombe, står det klart, at landet har udført sin sjette atomtest.

At have en brintbombe i sit arsenal er formentlig heller ikke det mest interessante for Nordkorea. I stedet handler det om at gøre atombomber små nok til at kunne passe i et sprænghoved på et missil, vurderer Thomas Galasz Nielsen.

- En brintbombe er selvfølgelig interessant for Nordkorea af prestigemæssige årsager. Men det mest interessante for dem er jo at gøre deres nukleare bomber små nok, så de kan transporteres med raketter, siger han og uddyber:

- Det er, når man gør bomben transportabel, at man skiller fårene fra bukkene. Det er ikke umuligt at lave sprængningen, hvis man har materialerne. Det svære er at lave bomben lille nok, så man kan bruge den til noget ud over at grave den ned i en hule og sprænge den.

Mange analytikere mener, at Nordkorea fortsat har udfordringer med bombernes størrelse. Men da landet fortsat tester i sit atom- og missilprogram, er det ikke udelukket, at det på et tidspunkt bliver muligt.

Ifølge Thomas Galasz Nielsen har USA's militære analytikere tidligere talt om en horisont på ti år, før Nordkorea lykkes med planen. Andre mener dog, at det kan gå langt hurtigere.