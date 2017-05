Dansk containerskib redder 50 migranter fra stor gummibåd

11 migranter er omkommet, og næsten 200 savnes fortsat, efter at to både er forlist i Middelhavet ud for Libyens kyst de seneste dage.

Flere end 80 migranter savnes fra den båd, fortæller de overlevende.

Der var 132 personer om bord, da båden stævnede ud fra Libyens kyst fredag. Men migranterne fik problemer, allerede få timer senere da båden punkterede.

"Alexander Maersk" blev via Italiens kystvagt omdirigeret for at samle migranterne op, og søndag sejlede containerskibet de overlevende til Pozzallo på Sicilien.

Der er angiveligt børn blandt de savnede, fortæller de overlevende ifølge FN.

Mandag blev 11 omkomne migranter fundet på en strand i Zawiya - ti kvinder og et barn - vest for Tripoli. Det oplyser Røde Kors i Libyen.

Søndag blev syv migranter reddet af libyske fiskere og landets kystvagt ud for den libyske hovedstad, Tripoli, efter et andet forlis.

En talsmand for Den Internationale Organisation for Migration (IOM) oplyser på baggrund af samtaler med de syv migranter, at der var 120 om bord på båden.

Flere end 6000 migranter blev reddet fredag og lørdag i internationalt farvand ud for Libyen og sejlet til Italien. Flere hundrede blev reddet og sejlet tilbage til Libyen.

Næsten dobbelt så mange migranter har søgt mod Europa fra Libyen i år sammenlignet med samme periode sidste år.

Fortsætter udviklingen, vil en kvart million migranter nå til Italien i år.