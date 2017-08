Dansk ambassadør: Frygt for snyd og uro ved valg i Kenya

19 millioner kenyanere går således til valgurnerne for at vælge ny præsident.

I Nairobi, Kenyas hovedstad, melder den danske ambassadør, Mette Knudsen, om en nervøs stemning op til valget:

- Stemningen i Kenya er noget anspændt. Alt tyder på meget tæt løb mellem de to fløje.

- Der er en vis grad af mistillid fra oppositionens side til, om valget gennemføres uden snyd, siger Mette Knudsen.

Kenya har tidligere oplevet vold i forbindelse med valg, ofte mellem forskellige etniske grupper.

Beskyldninger om valgfusk førte i 2007 til blodige uroligheder, der kostede over 1100 mennesker livet og sendte hundredtusinder på flugt.

Bekymringen for en ny bølge af vold og uro næres af, at en it-chef fra Kenyas valgkommission, Chris Musando, for nylig blev fundet dræbt.

Musando havde været forsvundet i tre dage, og hans lig viste tegn på tortur.

Ifølge den danske ambassadør handler valget mere om etnicitet end politiske forskelle.

- Det er ikke de store politiske forskelle, der er på de to fløje. Politik er i højere grad baseret på etniske skillelinjer.

- Nogle grupper føler sig forment adgang til magten og dermed også job og ressourcer.

- Valget handler i høj grad om, at andre dele af befolkningen nu ønsker indflydelse, forklarer ambassadøren.

Danmark er en markant bidragyder til landets udvikling, og valget følges med stor interesse på ambassaden.

- Kenya er et af de lande, hvor vi har det mest omfattende engagement, siger Mette Knudsen.

Hun nævner, at Danmark årligt bruger 250 millioner kroner på et udviklingssamarbejde med Kenya.

- Pengene går til sundhed, grøn vækst og beskæftigelse samt god regeringsførelse, forklarer ambassadøren.

Derudover poster Danmark penge i et regionalt fredsstøttecenter.

Også dansk erhvervsliv har fået øjnene op for mulighederne i den tidligere britiske koloni.

- Vi oplever en stigende interesse fra danske virksomheder for Kenya, forklarer Mette Knudsen og oplyser, at to vækstrådgivere med speciale i fødevarer og miljø er placeret på ambassaden.

Også personligt er ambassadøren tæt involveret i valget.

Sammen med sin norske kollega står hun i spidsen for en gruppe af ambassadører, der overvåger valget i Kenya.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skal de 19 millioner registrerede vælgere også stemme ved parlaments- og lokalvalg.