Dansk ambassade: London virker lidt trykket efter angreb

Og selv om det er chokerende for folk, ser livet ud til at gå videre som ellers.

Det fortæller Allan Toft, der er chargé d'affaires og repræsentant for den danske ambassade i London, da ambassadøren er ude at rejse.

- Jeg har her til formiddag oplevet stemningen i London som en smule trykket. Folk er vågnet op til denne overraskende nyhed om terrorangrebet på London Bridge og Borough Market. Men man kan fornemme, at London kører videre.

- Det ser ud til, at folk fortsætter med deres hverdag. Her skal man også huske, at det er søndag. Derfor er det en smule vanskeligt at sige, om stemningen skulle være meget anderledes i forhold til en almindelig søndag, hvor aktiviteten i London generelt er meget mindre end til hverdag, siger Allan Toft.

Lørdag aften kørte tre gerningsmænd først ind i mennesker på London Bridge. Derefter fortsatte de til kvarteret Borough Market med mange pubber og restauranter.

Her gik de til angreb på tilfældige personer med kniv.

I alt syv mennesker mistet livet. Desuden er de tre gerningsmænd blevet skudt og dræbt af politiet.

Allan Toft har planer om at tage ind til området i hjertet af London i løbet af søndagen for at fornemme stemningen og tale med folk.

Han har kort før middag kun været på gaden i sit eget nabolag. Her kan han dog fornemme, at der er færre mennesker på gaden, og at folk holder sig væk fra de større offentlige pladser.