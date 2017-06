Dansk aktivister fik voldsom oplevelse hos tyrkisk politi

Omkring klokken 01 natten til mandag kunne den danske aktivist Annemette Vedel Augustesen igen bevæge sig frit rundt i Istanbuls gader efter at have været tilbageholdt af tyrkisk politi i flere timer.

- Hun er ved godt mod på trods af det hele. Hun har haft en oplevelse, der har været utrolig voldsom for hende, siger Thomas Rasmussen, der selv var ude at hente hende ved en politistation i en taxa.

- Hun har ikke lidt fysisk overlast, men hun har set lokale tyrkiske LGBT-aktivister få en ret voldsom behandling af betjente. Det var hun meget berørt af i går. Det var svært at se på. De blev råbt af, slået og håndteret hårdt.

Annemette Vedel Augustesen nåede at opholde sig i både politibusser og på en politistation i omkring seks timer.

Ifølge kommunikationschefen var det svært og et chok for hende at sidde med en følelse af at have et privilegie som international gæst, som blev behandlet bedre af det samme politi end andre i samme båd.

Tidligt mandag morgen har hun som planlagt sat sig på et fly til Madrid, hvor der den kommende tid er World Pride. Hun er ikke blevet sigtet for noget af de tyrkiske myndigheder.

Annemette Vedel Augustesen er bestyrelsesmedlem i Copenhagen Pride og kæmper for homoseksuelles rettigheder.

Aktivister havde indkaldt til marchen i Istanbul søndag eftermiddag på forretningsgaden Istiklal og pladsen Taksim.

Myndighederne havde forbudt homoparaden allerede lørdag med henvisning til, at højrenationale grupper havde bebudet, at de ville angribe deltagerne.

Men arrangørerne valgte altså at ignorere forbuddet. Den danske delegation var også klar over, at en eller flere af dem kunne blive anholdt.

- Vi var absolut forberedt på, at det er en risici, man løber, når man går imod guvernørens forbud og går på gaden med regnbueflag, siger Thomas Rasmussen.

Han tilføjer, at Annemette Vedel Augustesen på intet tidspunkt var nervøs eller bange for, at hun ikke kom ud i friheden igen. Hun fik dog taget sin mobil og sit pas, så hun ikke kunne holde sig opdateret om, hvad der skete i byen.