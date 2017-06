Dansk Industri rynker bryn over EU-lederes handelskurs

Muligheden for et skrappere opsyn med udenlandske investeringer giver panderynker i det danske erhvervsliv.

- Vores bekymring er, at det kan risikere at blive et skridt i en retning, som er unødigt protektionistisk, siger underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

Især Tyskland og Frankrig har presset på for at få flere restriktioner.

Landene er særligt bekymrede over Kinas investeringer i EU. De frygter, at Kina kan få kontrol over vigtige nationale sektorer som energi.

Ifølge Peter Thagesen er den frygt dog uden hold i virkeligheden.

- Hvis man vil screene for udenlandske investeringer, så må man også dokumentere, at der er behov for det.

- Kineserne opkøbte for eksempel Volvo, og det er jo egentlig gået meget godt. Så jeg synes, man mangler at dokumentere, at der er et behov for det, siger han.

Efter topmødet fredag lyder det fra kommissionsformand i EU Jean-Claude Juncker, at han er helt på linje med den franske præsident, Emmanuel Macron. Macron har på topmødet talt klart for restriktioner.

Også den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), roser stemningen efter topmødet og resultaterne inden for handel.

- Vi har også drøftet handelspolitik, og jeg er meget positiv over det signal, som EU sender.

- Vi bekender os til frihandel, det er det, som har gjort Europa rigere. Vi ønsker ikke noget lukket Europa, vi ønsker et mere åbent Kina, siger han.