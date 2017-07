Dansk Industri håber Trump krymper i kinesisk hanekamp

De to parter har lovet, at der senest søndag vil komme udmeldinger om, hvordan USA kan øge sin eksport til Kina og reducere sit enorme handelsunderskud over for landet.

I Dansk Industri holdes der i disse dage øje med udmeldinger fra Washington, hvor kinesiske og amerikanske embedsmænd er samlet for at diskutere handel.

Og her håber underdirektør, Peter Thagesen, at parterne vil rykke sig i retning af mere handel, i stedet for at slå ind på en mere protektionistisk handelskurs.

- Det er ikke i dansk erhvervslivs interesse, at den globale protektionisme griber om sig, siger han.

Søndag er også 100 dage siden, at den amerikanske præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, mødtes i april.

Dengang kom de to præsidenter på overraskende god fod med hinanden, til trods for at Trump under sin valkamp kom med en serie af udfald mod Kina.

Han har både beskyldt Kina for at voldtage USA, manipulere med sin egen valuta og holde hånden over det nordkoreanske styre.

Men et godt møde med Kinas præsident har indtil nu forhindret konkrete amerikanske krav til Kina. Peter Thagesen håber, at den situation fortsætter.

- Egentlig håber jeg, at vi har set en Trump, der har pustet sig op, og at det ikke bliver til så meget, siger han.

Diskussionen om handel er dog med sikkerhed fortsat højt på Trumps agenda, hvilket blandt andet har fremgået af præsidentens Twitterprofil.

Derfor er det også muligt, at Trump i den kommende tid alligevel vil stille krav til Kina.

Sker det, er det afgørende, hvor omfattende de vil være, og hvilke sektorer de vil gælde.

I sin valgkamp krævede Trump straftold på stort set al handel med Kina, for at få gjort noget ved det massive handelsunderskud som USA har i forhold til Kina.

Men helt så voldsomt tror Peter Thagesen ikke længere, at Trump vil gribe det an.

- Jeg tror, at Trump-administrationen vil gå efter nogle symbolske skalpe, de kan bryste sig af, siger han og nævner blandt andet stålsektoren.