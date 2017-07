Danmark ligger højt på liste over bedste lande for migranter

De nordiske lande fylder godt i toppen af en liste over verdens bedste lande for indvandrere.

Det viser en undersøgelse fra US News and World Report. Listen omfatter 80 lande og rangeringen er udarbejdet på baggrund af interviews med over 21.000 personer fra alle verdensdele.

Canada, Schweiz, Australien og Tyskland udfylder pladserne efter Sverige, mens Danmark er nummer ti.

Ud over indvandringspolitik inddrager undersøgelsen faktorer som økonomisk stabilitet, indkomst, lighed og forholdene på arbejdsmarkedet.

At nordiske lande tager fire af topplaceringerne skyldes hovedsageligt en positiv global opfattelse af deres økonomier samt af landenes bestræbelser på at udjævne uligheder i indkomster, viser undersøgelsen ifølge US News.

Flere lande i Mellemøsten har en høj andel af indvandrere i forhold til deres samlede befolkningstal. Deriblandt Saudi-Arabien, nummer 15 på listen, og nummer 23, Qatar.

At de er placeret forholdsvist langt nede skyldes, at landene undlader at gøre en indsats for at integrere indvandrere, skriver US News.

I undersøgelsen indgår informationer fra Verdensbanken og FN om antallet af indvandrere i forskellige lande samt om, hvor mange der bliver sendt tilbage til deres hjemland.

Deidre McPhillips, som har været med til at udarbejde undersøgelsen, fortæller til Washington Post, at fokus ikke har været specifikt på flygtninge.

- Men den tager hensyn til analyser fra FN om indvandringspolitik og integrationstiltag, siger hun til avisen.

- Vores mål med denne undersøgelse var at fokusere på de økonomiske aspekter af indvandring, og den betydning, det kan have for, hvordan forholdene i et land opfattes i resten af verden.

I Asien gør Singapore det bedst med en 18.-plads, mens Sydafrika får den bedste placering i Afrika som nummer 32. En 45.-plads til Brasilien rækker til at være det bedst placerede land i Sydamerika.