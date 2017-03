Danmark afviser idé om et EU-forbud mod tyrkisk valgkamp

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, beskyldte i weekenden Tyskland for at bruge nazimetoder. Det skete, efter at tyske myndigheder i sidste uge aflyste en række tyrkiske folkemøder.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) afviser en idé fra Østrig om et EU-forbud mod tyrkisk valgkamp inden for EU.

Møderne kommer forud for en folkeafstemning om en forfatningsændring i Tyrkiet til april. Der skulle efter planen deltage ministre fra Tyrkiet i møderne. De er ifølge tyske myndigheder aflyst af sikkerhedsmæssige grunde.

Striden fik i weekenden Østrigs kansler, Christian Kern, til at foreslå et forbud mod tyrkiske valgmøder i hele EU. Kern begrunder forslaget med, at enkelte lande på den måde ikke kommer under pres fra Tyrkiet.

Men den danske udenrigsminister ser ikke behov for at få EU på banen.

- Jeg tror, man skal vurdere det her fra land til land. Som jeg har forstået det, er det i høj grad et spørgsmål om sikkerhed, som gør, at man vurderer, som man gør i Tyskland.

- Det er tyskernes opgave at vurdere på det, og det er også vores opgave hjemme i Danmark at vurdere på det, når det kommer dertil, siger Samuelsen.