Danmark advarer USA mod at isolere sig efter nyt sololøb

På OECD's ministermøde, der er holdt i Paris under dansk formandskab, ville USA torsdag ikke være med til den sædvanlige fælles erklæring om frihandel.

Danmark advarer nu USA mod at isolere sig efter et nyt amerikansk sololøb i international politik.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger, at "det er et forket valg af amerikanerne, og det skal de kritiseres for".

- Jeg synes, at det er værd at advare amerikanerne mod at isolere sig, siger Anders Samuelsen.

- De får ikke mere ud af det. De kommer ikke til at vinde på det, siger han.

Uenigheden i OECD, der er de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, kommer kort efter, at USA's præsident, Donald Trump, også har besluttet at forlade FN's klimaaftale.

Derfor udtaler det danske OECD-formandskab sig i stedet selv om både frihandel og klima.

Det sker i en såkaldt formandskabserklæring som supplement til de 35 medlemslandes fælles sluterklæring fra mødet.

Men Anders Samuelsen advarer kraftigt USA mod at blive på samme spor som nu.

- Det er en kedelig tendens, amerikanerne i øjeblikket har til at isolere sig, og det synes jeg selvfølgelig, at de skal se at få rettet op på i en fart, siger den danske udenrigsminister.

- Det er dårligt for dem, og det er dårligt for verden, siger han.

Samuelsen siger, at de vælgere, der har stemt Donald Trump ind i Det Hvide Hus, vinder ikke på protektionisme.

- De vinder på frihandel. Det er det, amerikanerne er blevet rige på, siger han.

I stedet for at gå imod frihandel og ty til protektionisme opfordrer den danske udenrigsminister USA til at gennemføre reformer.

- Det er det, vi gjorde i Danmark, da vi var i krise i 70'erne, siger han.

Han siger, at det bliver amerikanerne selv, der kommer til at betale den højeste pris, hvis USA isolerer sig.

- Det er jeg ikke i tvivl om, siger Anders Samuelsen.

- Det kommer til at koste det amerikanske folk velstand, hvis man går den protektionistiske vej, siger han.

- Vi har ikke brug for, at USA isolerer sig, og det amerikanske folk har ikke brug for det.