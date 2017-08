Daniel Craig vender tilbage i rollen som James Bond

- Ja, svarer han.

- Jeg ønsker bare at forlade det helt på toppen. Jeg kan næsten ikke vente, siger han.

De sidste par måneder har der været utallige spekulationer om, at Craig ville optræde i den 25. film om James Bond. Han har fire af slagsen bag sig: "Casino Royal", "Quantum of Solace", "Skyfall" og "Spectre".

Han siger, at han har gemt nyheden til Colbert og hans Late Show.

Avisen New York Times skrev i sidste måned, at Craig var hyret til endnu en runde med Bond. Men det var noget sludder, siger han. For på det tidspunkt havde han ikke bekræftet noget som helst.

Han husker, han tænkte "hvadbehager, det er da helt nyt for mig". Men han havde allerede et par måneder forinden besluttet sig for at prøve 'en gang til, fortæller han Colberts Late Show tirsdag aften.

Under de fire foregående Bond-film har Craig blandt andet spillet over for de danske skuespillere Mads Mikkelsen og Jesper Christensen.

Hollywood Reporter skrev i sidste måned, at den næste Bond-film får premiere 8. november 2019.

Craig virkede ellers stålfast, efter han havde indspillet sin seneste Bond-film "Spectre", skriver magasinet Vanity Fair. Dengang sagde han, at han heller ville "skære sig i håndledet" end at møde op til nye hæsblæsende filmscener som 007.

Men, fortæller han Colbert, nu bliver det så også sidste gang.

Craig afløste Pierce Brosnan i rollen som Bond. Mange kritikere mener, Craig har tilført rollen som Bond en ny dynamik. Der er mindre komik og som vanligt masser af action.

Figuren James Bond blev skabt af forfatteren Ian Flemming i 1953. Den første Bond-film fra 1962 "Dr. No" havde Sean Connery i hovedrollen.