Dalai Lama retter appel til Suu Kyi i kriseramt Myanmar

Han udtrykker bekymring over volden, som har fået omkring 300.000 muslimske rohingyaer til at flygte fra det overvejende buddhistiske land.

Dalai Lama, som er Tibet-buddhisternes åndelige leder, henviser til Buddha, som han mener, ville have hjulpet det muslimske rohingya-mindretal.

I lighed med Myanmars regeringschef, Aung San Suu Kyi, er Dalai Lama blevet tildelt Nobels fredspris.

- Jeg tror, at Buddha under sådanne omstændigheder helt sikkert ville have hjulpet de stakkels muslimer, siger Dalai Lama.

Han pointerer samtidig, at han sagde det samme til Suu Kyi ved et møde med andre fredsprisvindere for flere år siden.

En langvarig konflikt mellem buddhister og den muslimske minoritet i den vestlige del af Myanmar er eskaleret i de seneste uger. Hundredtusinder er flygtet fra Myanmar over grænsen til Bangladesh siden 25. august.

Buddhisterne i Myanmar følger en anden religiøs tradition end buddhisterne i Tibet, og de anerkender ikke Dalai Lama som en religiøs leder.

Lederen af FN's Menneskerettighedsråd, Zeid Ra'ad al-Hussein, siger, at over 270.000 rohingyaer er flygtet til Bangladesh, og at mange er fanget på grænsen, mens der indløber rapporter om nedbrændte landsbyer og summariske henrettelser.

- Situationen minder om et klassisk eksempel på etnisk udrensning, siger han.