Dalai Lama opfordrer til samhørighed på besøg i Europa

- Vi står over for en række problemer. Vi tillægger forskellighederne mellem os som mennesker for stor betydning. Forskelle som nationalitet, samfundsstyreformer og religion er blot sekundære, men de skaber kløfter mellem os, siger han.

Han opfordrer til at gøre noget nu.

- Mine brødre og søstre dræber hinanden af ligegyldige årsager, siger han.

Svaret skal ifølge den aldrende buddhist findes i en stærkere samhørighed mellem verdens befolkninger.

- Løsningen på dette problem er at dykke ned på at dybere niveau og opdage, hvad vi har til fælles i stedet for at lede efter forskelle. Og hele verdens befolkning har et ønske på et dybere niveau. At være lykkelige, siger han.

- Min topprioritet er at skabe denne samhørighed mellem syv milliarder mennesker.

Trods sit alvorlige tema talte Dalai Lama med latter, humor og vittigheder undervejs, så alle tilhørerne flere gange brød ud i latter.

- Tak for latteren, siger Nils Muiznieks, der er menneskerettighedskommisær i Europarådet.

- Det er for sjældent, at vi, der arbejder med menneskerettigheder, får mulighed for at gøre det, siger han.

Den tibetanske åndelige leder bad også om hjælp fra de mange politikere. De må hjælpe med at holde afstand til Kina.

Tibetanerne beskylder Kina for at underminere deres buddhistiske kultur ved at forbyde religiøs praksis og oversvømme Tibet med etniske kinesere. Kina klandrer Dalai Lama for at udløse splittelse og arbejde på at løsrive Tibet fra Kina.

Men det nægter Dalai Lama under mødet i Strasbourg.

- Jeg ønsker bare for mit folk, at de får mulighed for at være dem selv og dyrke deres buddhistiske livsførelse, siger han.