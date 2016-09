Dårligt klæbende konvolutter udsætter præsidentvalg i Østrig

Vælgere har klaget over, at konvolutter til brevstemmer er for dårlige, og det kan gøre stemmer ugyldige.

- Vi agter at anmode parlamentet om at godkende en udsættelse af valget, siger Sobotka.

Partierne i parlamentet giver mandag udtryk for, at valget kan finde sted 4. december.

Østrig har været uden en præsident siden 8. juli, da Heinz Fischer trådte tilbage.

Afløseren skulle vælges i maj. Det gav en snæver sejr til Alexander van Bellen fra De Grønne over det yderste højres kandidat, Norbert Hofer.

Men efterfølgende underkendte højesteretten resultatet for uregelmæssigheder i forbindelse med valghandlingen. Det skyldtes, at 700.000 brevstemmer blev åbnet for tidligt, og at nogle personer, der var med til det, ikke var autoriseret til at udføre arbejdet.

Derfor skulle de to kandidater ud i en ny valgkamp.

Men vælgere har klaget over, at der er fejl på det klæbende materiale på de nye brevstemmers konvolutter. Det kan potentielt gøre tusindvis af stemmesedler ugyldige.

- De defekte konvolutter har klæber på den øverste kant og på siderne. De åbner sig, og flappen kan let åbnes og lukkes selv efter 20-25 minutter, forklarer indenrigsministeren.

Præsidentens rolle i Østrig er stærkt begrænset. Men det er statsoverhovedet, der har myndigheden til at opløse parlamentet og udskrive valg.

Det er særligt spændende i Østrig, fordi omvalget vil give Hofer fra Frihedspartiet en mulighed for at blive den første præsident i EU, der repræsenterer det yderste højre.

Han har tidligere erklæret, at "islam ikke har nogen plads i Østrig".

Ved valget i maj tabte Hofer med kun 31.000 stemmer til Van der Bellen.